Lojistik sektörü Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Konferansı’nda buluştu

Pegasus Hava Yolları Kargo Direktörlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi işbirliğiyle Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Konferansı” sektörde kariyer yapmak isteyen öğrenciler için eğitimi ve deneyimi biraraya getirdi.

Pegasus Hava Yolları Kargo Direktörü Aydın Alpa ile Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Yavuz Günalay’ın evsahipliğindeki konferans lojistik sektörünün kara, hava ve deniz gibi farklı alanlarının önde gelen yerli ve yabancı yöneticilerini buluşturdu.

Konferansa Pegasus Hava Yolları Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Serhan Ulga ve Operasyon Kontrol Merkezi (OCC ) Müdürü Ümit Kula da katılarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Aydın Alpa, “Pegasus Hava Yolları olarak hava kargo alanında 37 ülkede ve 94 noktaya taşımacılık yapıyoruz. Yakın gelecekte sivil havacılıktan alınacak izinlere bağlı olarak uçuş ağımızı genişletmek için yatırımlarımız ve hazırlıklarımız da devam ediyor” dedi.