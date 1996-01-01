Lojistik sektörünün duayen ismi Cem Kumuk, Alışan ailesine katıldı

Lojistik sektörünün öncü firması Alışan Lojistik; gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Cem Kumuk ile yeni “Ticari Koordinatör”ü olarak faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek.

Uzun yıllar sektörde tedarik zinciri yönetimi konusunda duayen hale gelen Cem Kumuk; Alışan Lojistik çatısı altında birçok yeni başarılı projeye imza atmaya hazırlanıyor. Cem Kumuk’un kısa vadeli hedefleri arasında Alışan’ın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerini arttırmak; sektörde firma özelinde ciddi bir büyüme gerçekleştirmek sözkonusu.

Ortaokul ve liseyi Ankara Yükseliş Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi alanında eğitim alan Kumuk, evli ve iki çocuk babası, İngilizce ve Fransızca biliyor. Sektörde aktif çalışma hayatına başladığı 1986’dan beri Kumuk; 1989-1996’da Unok-Unatsan’da Hissedar Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-1998’de Balnak’ta Genel Müdür; 1998-2009’da Ekol Lojistik’te Genel Müdür, sonrasında da Horoz Lojistik’te Uluslararası Hizmetler Grup Başkanı oldu.