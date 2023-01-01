Maden sektörü, İMİB 42. yıldönümü toplantısında buluştu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 42. yılını doğal taş ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren birlik ve derneklerin davet edildiği bir çalışma toplantısıyla kutladı.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Ekonomiye yaklaşık 40 milyar dolarlık bir katkı yapan stratejik bir sektörün mensuplarıyız. Dünyanın en büyük mermer rezervleri Türkiye’de. Toplam rezervin yüzde 33’üne sahibiz. Şu anda dünya doğal taş pazarının işlenmiş üründe yüzde 24’ünü blok mermerde yüzde 34’ünü karşılayabiliyoruz. İşlenmiş doğal taşta en büyük pazarımız ABD. 296 milyon dolarlık satışımız var. Blok mermerde ise Çin’in ithalatının yüzde 56’lık kısmını biz karşılıyoruz. Hindistan ise yüzde 29’luk ithalatını Türkiye’den gerçekleştirirken yüzde 49’unu İtalya’dan gerçekleştiriyor. Maden ve doğal taşta bu pazarları korumanın yanı sıra yeni pazarlarla sektörümüzü büyütmek için sektörümüzün birlik içinde olması önem kazanıyor.”

2017 yılının maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir yıl olduğuna değinen Dinçer, yılı yaklaşık yüzde 24 artış sağlayarak 4.7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi. Doğal taş ihracatının ise toplam maden ihracatının yarısını (2.04 milyar dolar) oluşturduğunu belirten Dinçer, bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışının yüzde 13.43 oranında kaldığını ifade etti. Aydın Dinçer, Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı birliğinde Bilim Kurulu oluşturulduğu bilgisini de sektör mensuplarıyla paylaştı.