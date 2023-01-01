Makineciler Rusya pazarında büyüyor

Türkiye GSYİH’nin yüzde 2.4’ünü üreten ve geçen yıl 14.7 milyar dolarlık ihracat yapan makineciler, coğrafi avantajını da kullanarak Rusya pazarında büyümesini sürdürüyor.

Makineciler bu ay Rusya’da düzenlenecek olan ve Global Connection’ın medya sponsoru olduğu Innoprom Fuarı’na ilk kez katılmaya hazırlanıyor. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, üretim kalitesi ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Rusya için gerekli makineleri sağlayacak en yakın ortağın Türkiye olduğunu söyledi. Rusya’ya en fazla makine ihracatını Çin’in yaptığını belirten Dalgakıran, Rusya’ya makine satan yabancı firmaların bu ülkede yatırım yaptığına işaret ederek, Türk firmalarının da burada temsilcilikleri olması gerektiğini belirtti. Rusya’ya makine satan ülkeler arasında Türkiye’nin şu anda 16’ncı sırada olduğunu kaydeden Dalgakıran, “Hedefimiz ilk 5’e girmek. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Rusya’nın 2014 yılı makine ithalatı yüzde 10 azaldı, ancak bu dönemde bizim bu ülkeye makine ihracatımız yüzde 8 artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde Rusya’nın özellikle gümrük mevzuatında alacağını düşündüğümüz kolaylaştırıcı önlemlerle iki ülke ticaretinde olumlu gelişmeler yaşanacak” dedi.