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Mali müşavirler için “Alo e-Dönüşüm®” hattı açıldı

Sektör haline gelen e-Dönüşüm®, ürün ağını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. e-Dönüşüm®’ün lider şirketlerinden FIT Solutions, tüm e-Dönüşüm® soru ve sorunlarına yönelik Alo e-Dönüşüm® hattını hayata geçirdi.

e-Dönüşüm® kapsamındaki hizmetlerin kullanımını zorunlu kılan 1 Ocak 2016 tarihi yaklaştığından e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv zorunluluk kapsamında olan ve platformdaki yerini almaya hazırlanan işletmelerin hizmetler hakkındaki ilgisi yoğunlaşıyor. Şirketlerin bu kapsamdaki tüm sorularına, merak ettiklerine cevap bulabilecekleri ve eğitimli uzmanlardan oluşan çağrı merkezi, haftanın 5 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek, 1 Ocak tarihine kadar sisteme dahil olması gereken 30.000 yeni şirketin hayatlarını kolaylaştıracak.
FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, verdikleri hizmetin gerekliliğini şöyle anlattı: “E-fatura ve e-defter ile ilgili soruları şirketler denetçilerine ya da gelir idaresi başkanlığına forum, e-posta veya telefon aracılığıyla iletiyorlardı. 2016’da e-Fatura ve e-Defter’e geçecek mükelleflerin birçoğunun defterini mali müşaviri tutuyor, binlerce müşavir bu geçişte zorlandıkları konularda kendi çevrelerine danışıyor. Kulaktan kulağa aktarılan bilgide yaşanan aksaklıkları, kendileri ve hizmet verdikleri şirketler yaşıyor.”

 

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