MAN seyahat otobüsü pazarında yüzde 16’lık paya ulaşacak

Seyahat otobüsü pazarının, 2015 yılında, 1.000 adetlik beklentilerin de üzerinde yaklaşık 1.350 adetlik toplam satış rakamı ile biteceği öngörülüyor. MAN ise bu pazarda yüzde 16’lık paya ulaşmayı hedefliyor.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Gündüz, 2015’in, seyahat otobüsü pazarında ‘beklentilerin aşıldığı bir yıl’ olduğunu belirtti. MAN’ın Türkiye’de, 435.5 milyon avro cirosu, 1.797 çalışanı ile güçlü bir şirket olduğunu vurgulayan Gündüz, Ankara tesislerinde üretilen otobüslerin ihracat gelirinin ise 167 milyon avroyu bulduğunu açıkladı. MAN’ın Türkiye’deki yüksek üretim kalitesi ile NEOPLAN’ın tüm modellerinin üretiminin de artık Ankara’ya taşındığını belirten Eren Gündüz, MAN’ın Türkiye dahil tüm dünyadaki Ar-Ge merkezlerinde, başta motor teknolojileri olmak üzere tüm aksamları, tasarımları, aerodinamik yapısının; daha düşük yakıt sarfiyatı, daha yüksek dayanıklılık, daha yüksek ekolojik hassasiyetler ve daha ekonomik işletme maliyeteri için sürekli geliştirildiğini anlattı.