MAN ve Petrol Ofisi işbirliğine devam ediyor

Petrol Ofisi ile MAN arasında 18 yılı aşkın bir süredir devam eden işbirliği kapsamında MAN Türkiye’de üretilen ve tüm dünyaya ihraç edilen araçlarının ilk dolumu, Petrol Ofisi akaryakıt ve madeni yağlarıyla gerçekleştiriliyor.

Ticari araçlar ilk yolculuklarına, Petrol Ofisi’nin “Yeni ProDizel” ve “Maximus” ürünleriyle çıkıyor.

İşbirliğinin yeni dönemde de devam ettirilmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan OMV Petrol Ofisi Ticari Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 18 yılı geride bırakan ve karşılıklı yapılan anlaşma doğrultusunda bir dönem daha uzatılan birliktelikten Petrol Ofisi olarak büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Petrol Ofisi Madeni Yağlar ile uzun süredir sürdürmekte olduğumuz bu stratejik güçbirliği sayesinde araçlarımızın, zorlu yol ve çalışma şartlarında, istikrarlı ve verimli bir şekilde çalışmalarını güvence altına alıyoruz” dedi.