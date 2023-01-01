Manisa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Hidromek'i seçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi 13 adet HMK 102 B Alpha A5 kazıcı yükleyici ve 2 adet HMK 200 W lastikli ekskavatör alımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi-Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), Manisa merkezinde ve ilçelerde su ve kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere DMO aracılığıyla 13 adet HMK 102 B Alpha A5 kazıcı yükleyici ve 2 adet HMK 200 W lastikli ekskavatör alımı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyesi’nde gerçekleşen teslimat törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nohutçu, MASKİ Destek Daire Başkanı Mustafa Parlak, Hidromek İzmir BölgeMüdürü Göksel Pazarcı, Hidromek İzmir Bölge Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Soner Şahin ve diğer MASKİ ve Hidromek yetkilileri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi son alımlarıyla beraber Eylül 2014’ten bu yana 30 adet Hidromek kazıcı yükleyici, 6 adet HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici ve 2 adet HMK 200W lastikli ekskavatör sahibi olarak makine parklarını genişletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa için çalıştıklarını artık belediye ve MASKİ’nin kiralama yolu ile makine alımı yapmadıklarını, öz kaynaklarını kullanarak alımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.