MASKO yine Selahattin Erdoğan dedi

Dünyanın en büyük mobilya kentlerinden biri olan MASKO’nun 26 Nisan’da gerçekleşen MASKO Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Selahattin Erdoğan ikinci kez başkan olarak seçildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 778 mağazasıyla hizmet veren dünyanın en büyük mobilya kentlerinden biri olan MASKO’da hiç boş dükkan olmadığını belirten Erdoğan, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Ekibimiz ile iki yıldır gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların meyvelerini aldık. Önümüzdeki yıllarda MASKO için daha çok çalışacağız” dedi.