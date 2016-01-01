“Matematik, Fen Eğlenerek Öğren”

Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV), fark gözetmeksizin bütün çocukların geleceğin dünyasına; donanımlı, özgüvenli, yaşam becerilerine sahip, kendisiyle barışık bireyler olarak hazırlayabilmek için 4 ana başlıkta (bilim-sanat-okuma-matematik) özel eğitim programları ve etkinlikler oluşturuyor.

TEGV’in Garanti Bankası ile birlikte hayata geçirdiği “Matematik Fen Eğlenerek Öğren” eğitim programları, çocukların araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Pilot uygulaması Mart 2015 itibariyle uygulanmaya başlanan program, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde TEGV etkinlik noktalarında yaygın olarak uygulandı. Program iki farklı modülden oluşuyor. Onar haftalık eğitim programları olan Modül 1 ve Modül 2, farklı malzemelerle desteklenen, matematiği diğer disiplinlerle kaynaştırarak çocuklara aktaran ve bu sayede çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Matematik Eğlenerek Öğren Modül 1 Eğitim Programı, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde toplam 3876 çocuğa ulaştı. Modül 2 Eğitim Programı ise pilot uygulama sonrası 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçecek. Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı ise 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçilecek.