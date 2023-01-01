MCCI, Gebze Güzeller OSB’yi inceledi

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacmini arttırmak için sürdürülen görüşmelerde aşama kaydedildi. Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan’ın girişimleri ile Gebze’ye gelen Medine Ticaret ve Sanayi Odası (MCCI) heyeti, Türk sanayiciler tarafından karşılandı.

MCCI Başkanı Münir Muhammed Nasser Bin Saad ve beraberindeki yaklaşık 100 kişilik sanayici heyeti, daha önce kardeş oda anlaşması yaptığı Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Suudi işadamlarından oluşan heyet, Gebze Ticaret Odası’nın ardından, Gebze Güzeller OSB Yönetim Binası'nda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gebze Güzeller OSB’de yapılan görüşmede mobilya, inşaat, gıda, deri ve sağlık hizmetleri gibi 15 farklı sektörde 70 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmelerde 15 ön, 3 de anlaşma imzalandı.

Toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve çok sayıda sanayici katıldı. Nail Çiler, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını belirterek, Suudi Arabistan’ın Arap yarımadasının önemli bir ülkesi olduğunu söyleyerek şu çağrıda bulundu: “Biz sizin Avrupa’ya açılan kapınız olmak istiyoruz. Her türlü girişimci, tacir ve tüccarın yanında olacağız ve gerekli tüm desteği sağlayacağız.”

Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, geç kalan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ceylan, kapılarının Medine heyetine her zaman açık olacağını ve heyeti Gebze’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

MCCI Başkanı Münir Muhammed Nasser Bin Saad da Türkiye ile geçmişten gelen güçlü bir bağları olduğunu, Suudi Arabistan'daki birçok projede Türkler’le çalıştıklarını belirterek, “Medine'de OSB kuracağız. Bu kapsamda deneyimlerinden faydalanmak için Gebze Ticaret Odası ile görüşmeler yaptık” dedi.