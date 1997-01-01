MedAmerikan Feneryolu’nda açıldı

Vehbi Koç Vakfı’nın sağlık kuruluşlarından Amerikan Hastanesi bünyesinde, 1997 yılından bu yana Çiftehavuzlar’da poliklinik olarak hizmet veren MedAmerikan, 10 milyon dolar yatırım tutarı ile Tıp Merkezi’ne dönüştü.

Bağdat Caddesi Feneryolu’ndaki MedAmerikan Tıp Merkezi açılış töreninde konuşan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, “MedAmerikan’ı, yepyeni bir binada en modern cihazlar, ekipmanlar ve iki ameliyathane ile her türlü müdahalenin yapılacağı, neredeyse bir hastane haline getirdik. Vehbi Koç Vakfı’nın 3 ana dalı eğitim, sağlık ve kültür konularından biri olan bu sektöre büyük ehemmiyet vermekteyiz. Onun için devamlı yatırım yapıyoruz” dedi. Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu ise “Herkese aynı kalitede, güvenilir, şeffaf ve sürekli hasta bakım hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Açılışa KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez de katıldı. MedAmerikan Tıp Merkezi, 22 muayene odası, klinik laboratuvar, tıbbi görüntüleme kliniklerine ek olarak 2 ameliyathane ve 8 gözlem yatağıyla yatış gerektirmeyen cerrahi müdahaleleri de gerçekleştirebilecek donanıma sahip.