Medikal ihracatı 10 yılda dörde katlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 13 bin 170 firma bulunuyor. Bunlardan bin 509’u üretici firmalardan oluşuyor.

Artan nüfus, ortalama yaşam süresinin yükselmesi, sağlık harcamalarındaki artış, kronik hastalıklardaki artış gibi faktörlerin etkisiyle medikal alet ve ürünlere yönelik talep her geçen yıl artıyor. Türkiye medikal sektöründeki yarışa geç katılsa da firmaların kendi kaynakları ile Ar-Ge ve teknolojiye yaptıkları yatırımlar sayesinde son 10 yılda ihracatta önemli gelişmeler yaşandı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre son 10 yılda dörde katlanan medikal sektörü ihracatı 2006 yılında 108.7 milyon dolar seviyesindeyken 2016 yılında 507.9 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl en fazla medikal ihracatı yaptığımız ilk 10 ülke; Almanya, Çin, Irak, Hollanda, Fransa, Azerbaycan, Suriye, İtalya, KKTC ve ABD şeklinde sıralandı. 2017 yılının Ocak-Haziran aylarında ise 285 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, medikal sektörünün stratejik sektör olarak desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Medikal ihracatımız son 10 yılda dörde katlanmasına rağmen sektörün potansiyelini ve dünyadaki büyükleri göz önüne aldığımızda mevcut rakamları yeterli görmüyoruz.”