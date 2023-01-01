Mehmet Fatih Gençer, OMSAN Lojistik Tedarikçi İlişkileri Müdürü oldu

İlk küresel Türk lojistik firması olma vizyonuyla hareket eden OMSAN, lojistik satınalma ve tedarikçi geliştirme süreçlerini bu vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırdı.

Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme hedefi olan ve en geniş tedarikçi ekosistemlerinden birini yöneten OMSAN, doğrudan tedarikçilerin gelişimine odaklanmış yeni bir yapılanmaya giderek Tedarikçi İlişkileri Müdürlüğü’nü kurdu.

OMSAN Lojistik Tedarikçi İlişkileri Müdürü olarak atanan Mehmet Fatih Gençer, çeşitli sektörlerin öncü firmalarında satınalma ve tedarikçi yönetimi görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü mezunu Gençer, İngilizce biliyor.

OMSAN Lojistik Satınalma ve Tedarikçi Geliştirme Direktörü Oğuzhan Aygün, OMSAN’da tedarikçi seçme ve geliştirme sürecinin karşılıklı kazanç ve gelişim esasına dayalı, uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefleyen bir süreç olduğunu belirtti. Mehmet Fatih Gençer’in OMSAN’ın tedarikçi ilişkileriyle ilgili vizyonuna katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirten Aygün, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.