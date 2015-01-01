Mercedes-Benz Türk’e, işbaşında eğitim projesiyle GAN TÜRKİYE Özel Ödülü

Mercedes-Benz Türk, “İşbaşı Eğitim @MBT” projesi ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen“TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” kapsamında bu yıl ilk kez verilen GAN (Global Apprenticeship Network- Küresel Çıraklık Ağı) TÜRKİYE Özel Ödülü’nü aldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle yürütülen proje, Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunlarına iş deneyimi kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Mercedes-Benz Türk Hoşdere Teknik Eğitim Merkezi’nde temel ve uzmanlık eğitimlerine tabi tutulan yeni mezunlar, daha sonra işbaşında çalışarak deneyim kazanma ve etkin şekilde istihdam edilme imkanına kavuşuyor. Proje ile Mercedes-Benz Türk üretim birimleri altında yeralan çeşitli iş istasyonlarında istihdam edilen gençlerin sayısı 200’e yaklaştı. Çalışma yapılan mesleki branşlar şöyle: Gazaltı kaynakçılığı, mekatronik teknisyenliği, NC-CNC-tezgah operatörlüğü, otomotiv elektrikçiliği, otomotiv boya işçiliği, oto döşemeciliği.