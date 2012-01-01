Metro Türkiye, 3 yılda 60 coğrafi işaretli ürünü korudu

Metro Toptancı Market, Türkiye’nin lezzetlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere bırakacağımız kültür mirasımızı oluşturmak adına, 2012 yılında başlattığı Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi’ni sürdürüyor.

Bugüne kadar Finike portakalından Taşköprü sarımsağına, Aydın incirinden Denizli Kale biberine, Giresun tombul fındığından Gümüşhane kömesine kadar 60 coğrafi işaretli ürünü raflarına taşıyan Metro, bir yandan kaybolma tehlikesi yaşayan ürünlere sahip çıkarken diğer yandan yerel üreticiyi eğitiyor ve küresel rekabet gücünü artırıyor. Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi’nin ulaştığı noktayı ve gelecek hedeflerini aktardığı basın toplantısında 26 ülkede coğrafi işaret almış ürün sayısının 1.260; Türkiye’de ise coğrafi işaret alabilecek potansiyel ürün sayısının 2.500 olduğuna dikkat çekti: “Bu proje, bir yandan biyoçeşitliliği korurken diğer yandan kırsal kalkınmaya destek veriyor. Biz coğrafi işaretli ürünleri tanıtmayı, üreticilerimiz ve ülkemizle birlikte büyümeyi hedefledik.” Özerkan, Proje ile 3 yılda 60 tedarikçi ve 12.400 üreticiye ulaştıklarını söyledi.