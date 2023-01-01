Metrobüse alternatif otobüs hatları

İstanbul Elektrik Tranvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü, metrobüse alternatif olarak üç yeni ‘otobüs hattı’ açtı.

İstanbullular yeni hatlar sayesinde Beylikdüzü-Kazlıçeşme (76K), Mecidiyeköy-Avcılar Metrobüs (76M) ve Mecidiköy-Kadıköy (120M) güzergahlarında metrobüse alternatif olarak otobüsle yolculuk yapabilecek. İstanbullular bu sayede bu yeni hatlarda tek biletle seyahat etme imkanı bulacak.

İşte İETT’nin yeni otobüs hat ve güzergahları;

76K Beylikdüzü (Tüyap)-Kazlıçeşme: Tüyap-Beylikdüzü-Haramidere-Avcılar-Küçükçekmece-Sefaköy-İncirli-Veliefendi-Marmara Denizi-Kazlıçeşme.

76M Mecidiyeköy-Avcılar Metrobüs: Mecidiyeköy Metrobüs-Çağlayan Yolu-Okmeydanı-Halıcıoğlu-Cevizlibağ-Şirinevler-Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar.

120M Mecidiyeköy-Kadıköy: Mecidiyeköy Viyadük-Boğaziçi Köprüsü-Belediye-Söğütlüçeşme-Altıyol-Çarşı-Kadıköy.