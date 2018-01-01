Microsoft KOBİ’lerin dijitalleşmesinde itici güç olacak
Microsoft KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla 2018 yılına kadar 600 yeni uzman istihdam edeceğini açıkladı. Microsoft aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkede 13 bine yakın KOBİ ile yaptırdığı araştırmanın sonuçları, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu’nun evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Türkiye’yi bilişimde tüketen değil de üreten bir ülkeye dönüştürmenin tek yolu, ihracatı arttırmak. Maalesef toplam yazılım ihracatımız 1.3 milyar TL. Yani toplam ihracat içinde yazılım ihracatının oranı yaklaşık olarak yüzde 0.3. KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilmesi ve Ar-Ge alanında yenilikçi ürün ile hizmet modellerine sahip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Microsoft olarak biz inovatif Türk şirketlerini dünyaya açmak için çalışıyoruz. Bilişimle gelen değişimi Anadolu’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla yeni bir saha gücümüzle hem istihdama hem de KOBİ’lerin dijital dönüşümüne güç katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.