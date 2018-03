Microsoft Türkiye İş Ortakları Zirvesi gerçekleştirildi

Microsoft Türkiye, bu yıl gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte dijital dönüşümden, siber güvenliğe kadar birçok konuda çeşitli oturum ve paneller düzenlendi. Zirvede aynı zamanda başarılı iş ortaklarına da ödül verildi. 16 farklı kategoride ödül alan iş ortakları, ödüllerini Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun elinden aldı. Murat Kansu, “Microsoft Türkiye'nin bugün pazar lideri olmasının arkasında iş ortakları ekosisteminin gücü yer alıyor” diye konuştu.

“Bireylerin ve kurumların teknolojilerimizi kullanmaları için öncelikle onlara güvenmeleri gerektiğinin farkındayız” diyen Murat Kansu, şunları belirtti: “Güveni teknolojilerimizin merkezine yerleştirirken her zaman 4 ana prensip üzerinden gidiyoruz:



- Veriniz her zaman gizli ve sizin kontrolünüz altında (KİŞİSEL GİZLİLİK)

- Verinizi hukuka uygun bir şekilde saklıyor ve yönetiyoruz (UYUMLULUK)

- Verinizle ne yaptığımızı her zaman biliyorsunuz, saklamıyoruz (ŞEFFAFLIK)

- Verinizin güvenliğini sağlıyor, verinizi güvenli bir şekilde tutuyoruz (GÜVENLİK).”