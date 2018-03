Microsoft’tan yazılım girişimcilerine destek

Microsoft, BizSpark ve BizSpark programlarıyla yazılım girişimcilerine Microsoft lisanslarını ücretsiz kullanma hakkı sunuyor. Yazılım girişimcileri, tüm platformları destekleme özelliğiyle Visual Studio ve Azure’u kullanma şansı elde ediyor.

120 bin dolara dek kullanılabilen destekle yazılım girişimcileri başlangıç maliyetlerini düşürüyor. Microsoft, tüm dünyada yazılım girişimcilerini destekleyen BizSpark ve BizSpark Plus programıyla yazılımcı ekosistemini geliştiriyor. 5 yıldan küçük ve yıllık 250 bin doların altında ciroya sahip yazılım sektörü start-up’larının dahil olabildiği BizSpark programıyla, kuluçka aşaması veya başlangıç aşamasındaki girişimler, yalnızca maliyet avantajı elde etmekle kalmıyor, Microsoft mentorluğunda büyüyor. Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, “Biz aralarında TEB Girişim Evi, İTÜ Arıteknokent, Girişim Fabrikası, E-tohum, StartersHub’ın da olduğu destekçi iş ortaklarımızla birlikte yazılım girişimcisinin desteklenmesini kurumsal bir programla sürdürüyoruz. BizSpark ve BizSpark Plus programı, yazılım girişimcisine Microsoft’un uzmanlığı ve desteğinden ücretsiz yararlanma fırsatı sunuyor” dedi. Microsoft, BizSpark Plus programı kapsamında, BizSpark üyelerine sağlanan tüm fırsatların yanısıra yıllık 120 bin dolar tutarında bulut platformu Azure’un kullanım hakkını ücretsiz veriyor. Girişimciler, Microsoft BizSpark programına http://www.microsoft.com/bizspark adresindeki formu doldurarak başvurabiliyor.