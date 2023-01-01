Migros, ‘Çevre Bizim, Sahil Bizim Projesi’ ile temizledi

Dünya Çevre Günü için çevre temizliği bilincini geliştirmek adına sosyal sorumluluk projesine imza atan Migros Grubu, Anadolu Yakası’nın en yoğun sahillerinden Caddebostan’ı ve Avrupa Yakası’nda Bakırköy sahil şeridini çalışanlarının gönüllü katılımıyla temizledi.

Bu sene ikincisi düzenlenen etkinlikte ‘Çevre Bizim, Sahil Bizim’ söylemiyle yola çıkan Migros Grubu çalışanları sahil şeridi boyunca atık toplayarak herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Ayrıca Migros’un başlattığı çevre hareketine destek verecek olan şirketler, belirli Migros mağazalarında gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak adına farklı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirecek. Bugüne kadar mağazalarında bulunan geri dönüşüm kiosklarında kağıt, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıkları ve pilin dönüşmesine destek veren ve atıklarıyla enerji üretimine katkı sağlayan Migros Grubu’nun bu projesine bölgede bulunan çevre halkı da katıldı.