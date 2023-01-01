Minik parmaklar geleceği programlamaya başlıyor

Finansbank, Habitat ve Microsoft Türkiye tarafından çocukların programlama ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek üzere hayata geçirilen Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde eğitimler Samsun ve Elazığ’da başladı.

Proje kapsamındaki eğitimlerde çocuklara oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan KODU hakkında bilgi veriliyor. Algoritmik düşünce sistematiğinin içselleştirilmesini hedefleyen eğitimler, çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliğinde oluyor.

Program yazmanın abecesini öğrenen ve bilgisayar dilinden anlayan çocuklar, gelecekte hangi mesleği yaptıkları fark etmeksizin bir adım önde oluyor. Proje, Elazığ’ın ardından Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Van olmak üzere 20 farklı ilde daha çocuklarla buluşacak.

Eğitimlere katılan çocuklar, kendi ürettikleri projeleri değerlendirme şansı da bulacak. KODU ile program yazan ve tüm Türkiye çapında yapılacak KODU Cup’a katılmak için başvuruda bulunanların projeleri oluşturulacak bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek ilk 10 projenin sahipleri, Şubat 2016’da düzenlenecek KODU Cup Ödül Töreni’ne davet edilecek.