Mısır’a ihracat için kritik uyarının tarihi değişti

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, “Mısır’a ürün ihraç eden fabrikaların (ve markaların) uygunluğunun kaydına ilişkin düzenleme” kararı 31 Aralık 2015 tarihinde resmen yayımlandı.

Kayıt zorunluluğu getirilen ürün listesinde; kimya sektörünün Mısır’a ihraç ettiği önemli ürün kalemleri arasında yeralan kozmetikler de bulunuyor. Makyaj ve kozmetik ürünleri, sabunlar, kişisel bakım ürünleri, deodorantlar ve parfümler regülasyon kapsamında yeralıyor. Yeni kararla 16 Mart’tan itibaren zorunlu hale gelecek olan düzenlemeye göre üretici firma ya da yasal temsilcisi tarafından Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne kaydı yaptırılmayan ürünler ülkeye giremeyecek.

Mısır’ın 2015 yılındaki 971 milyon dolarlık ihracatla kimya ihracatında ilk sırada yeraldığını ve bu kararın sektöre olumsuz yansıyacağını vurgulayan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Mısır çok uzun süredir kimya ihracatında ilk sırada yeralıyor. Son yıllarda Ortadoğu’da yaşanan gerilim sebebiyle Mısır’a olan ihracatımız değer bazında düşse de miktarda artışlarımız sürüyor. Miktar bazında ihracatımız ise 1 milyon 487 bin ton. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenleme zaten zorlaşan ihracatımızı önemli ölçüde etkileyecek” diye konuştu.