Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini sergiledi

Üretimde dijital dönüşüm için sunduğu ileri teknolojilerle öne çıkan Mitsubishi Electric, 18-23 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen “Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı (EMO) 2017”de yeni nesil çözümlerini sergiledi.

Mitsubishi Electric’in EMO Fuarı’nda sergilediği en önemli teknolojilerden biri karmaşık makine uygulamaları için hızlı, kesin ve uygun maliyetli makine kontrolü sağlayan yeni nesil CNC kontrol çözümleri oldu. Yakın dönemde lansmanı gerçekleştirilen C80 CNC CPU modülünün yanı sıra M800 ve M80 CNC serisi fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer aldı. M800 ve M80 CNC serisi, daha yüksek makine duyarlılığı ve daha kesin makine operasyonu gibi özellikler sayesinde makine performansını geliştirmek için işlem hızının arttırılmasına olanak tanıyor.

Kestirimci bakım, EMO Fuarı’ndaki Mitsubishi Electric standının bir diğer önemli teması olarak öne çıktı. RV-4FRL robot yardımıyla gerçekleştirilen canlı demoda, robot kontrol cihazından (Mitsubishi Electric CR-800) alınan veriler, Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R serisi PLC’ye aktarıldı. Ön işlemden geçirilen veriler daha sonra IBM Watson’un yapay zeka (AI) platformu kullanılarak analiz edilmek üzere buluta yönlendirildi. EMO Fuarı’nda gerçekleştirilen bir diğer demo ise tabletler ve akıllı gözlükler gibi akıllı cihazların üretimde dijital dönüşüm açısından ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğini kanıtlamış oldu. “Fraunhofer Institute for Production Technology IPT” ile birlikte “İnsan Yönetiminde İzleme ve Eğitim” teknolojisi kullanılarak geliştirilen Akıllı Hizmetler pilot projesi kapsamında, makine operatörlerinin sistemle nasıl etkileşim kurabileceği ve daha hızlı öğrenebileceği gösterildi.