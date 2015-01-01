Mobilya sektörü MOSDER ile 7 kat büyüdü

Türkiye mobilya sektörü, uzun yıllar geçirdiği zorlu süreçten sonra fabrikasyon üretime geçerek dünya ile rekabet edebilecek üretim tesislerine ve kaliteye ulaşmayı başardı.

Özellikle son 10 yılda 7 kata yakın büyüyen mobilya sektörü, yaklaşık 120 ülkeye kendi markalarıyla ürün ihraç eden ve cari açık vermeyen bir güç oldu. 2016 yılında ihracatını 2 milyar 2 milyon dolara yükselten sektörün ithalat rakamı ise 2015 yılına göre yüzde 37 oranında gerileyerek 561 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, “MOSDER, Türkiye mobilya sektörünü aynı çatı altında buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. Yılların birikimini arkasına alarak ve özellikle unvanının başında bulunan ‘Türkiye’ ibaresinin gereği olan sektörün kapsayıcı ve çatı örgütü rolünü her zaman sektöre yansıttı. Bu bakış açısıyla MOSDER, sadece üyelerinin değil tüm sektörün gelişmesi için elinden gelen gayreti gösterdi” dedi.