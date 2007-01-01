Mobilyada ezber bozan strateji dönemi başlıyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sektörün geleceğini konuşmak için bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda mobilya sektörünün konumunu detaylarıyla anlatan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, bu hedefler arasında ihracatçıları en fazla heyecanlandıran konunun dünya ihracatından yüzde 1.5 pay almak olduğunu, mobilya sektörünün ise bu rakamı yüzde 2.5 olarak belirlediğini aktardı.

Türkiye’nin hedeflenen ihracat rakamına ancak uygun stratejilerle ulaşılabileceğini aktaran Güleç, “2007 itibarı ile dünya ihracatından yüzde 0.8 pay alan mobilya ihracatımız, 2016 yılında payını yüzde 1.4’e çıkarma başarısını göstermiştir. Yaptığımız analiz ve değerlendirmelere göre 2023 yılında 320 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaşacak olan dünya mobilya pazarından almayı hedeflediğimiz pay yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracata karşılık gelmektedir. Bu ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin hazırlattığı "Mobilya Sektörü'nde Küresel İhracat Analizi ve Hedef Pazarlara Analitik Yaklaşım" adlı pazar araştırması kamuoyu ile paylaşıldı. Raporu aynı zamanda dergimiz KOBİEFOR’un Yazarı olan Haluk Ünaldı hazırladı. Ünaldı, “Dünya mobilya ihracatının yarısını Asya ülkeleri yapıyor. Çin yüzde 38 ile ilk sırada. Bu ülkeyi Almanya, İtalya, Polonya ve ABD izliyor" dedi. Türk mobilya sektörünün dış pazarlarda odaklanma sorunu olduğuna işaret eden Ünaldı, şöyle devam etti: “Ağırlık merkezi oluşturma sorunumuz var. En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz ama burada pazar kaybediyoruz. Rekabet gücümüz Avrupa'da fazla. Öne çıkan pazarlar siyasi sorunlar yaşadığımız Almanya ve Hollanda. Kuzey Afrika'da potansiyeli en yüksek pazar ise Cezayir... Ortadoğu'da Katar gibi cazip pazarlarda rekabet gücümüz zayıf ancak güçlü olduğumuz Irak gibi pazarlar ise cazip değil.”