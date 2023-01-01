Modern çağın organik ambalajı

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Koyuncu, oluklu mukavvanın diğer alternatif ambalajlara göre gerek kullanım esnasında ve gerekse kullanım sonrası dönüştürülebilme özelliği ile son derece sağlıklı ve çevreci bir ambalaj türü olduğunu söyledi.