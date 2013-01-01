MOSDER mobilya sektörünün röntgenini çekti

Türkiye mobilya sektörünün yüzde 75’ini temsil eden Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), sürdürülebilirlik yaklaşımı ile mobilya tüketicisini araştırmaya devam ediyor. ‘MOSDER 2015 Tüketici Tutum Davranış, Marka, İmaj ve Konumlama Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ve Nielsen Tüketici İçgörü & E-ticaret Müşteri Çözüm Ortağı Nur Serenli tarafından açıklanan rapora göre; markalı mobilya tüketicilerinin ortalama hane geliri 2013 yılında 2 bin 153 TL iken 2015 yılında 2 bin 528 TL’ye çıktı. Her 4 tüketiciden 3’ü mobilya satın alırken ‘taksitli’ alışverişi tercih ediyor.

Mobilya alımına karar veren kitlenin kadınlar olduğu ve kadınların satın almada en çok dikkat ettikleri kriterin yüksek taksitlendirme olduğunu belirten MOSDER Başkanı İsmail Doğan, “Türkiye’deki mobilya satışlarının yaklaşık yüzde 70’i ana caddelerdeki mobilya mağazalarından gerçekleşiyor ve bu mağazaların neredeyse tamamı müşterilerini kredi kartlarına yaptıkları taksit seçenekleriyle memnun edebiliyor. Taksitli alışveriş yapanların ortalama ödeyebilecekleri taksit miktarı 300 TL. Yüz yüze 15 farklı ilde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı araştırmalar da gösteriyor ki; tüketici peşin fiyatına ‘taksitli’ alışveriş yapmak istiyor ve taksit sayısında 12 ayı tercih ediyor” dedi.

Tüketicilerin ortalama mobilya yenileme süresinin 2013 yılında olduğu gibi bu yıl da 9 yıl olduğuna değinen İsmail Doğan, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tüketicilerin daha sık mobilya yenilediğine ve mobilya değiştirmedeki ana sebebin; halen ‘mobilyanın eskimesi ve yıpranması’ olduğuna dikkat çekiyor.