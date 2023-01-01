MOSDER uyarıyor: Güvenli mobilya için denetim şart

Türkiye mobilya sektörünün nabzını tutan MOSDER; evde, işte, okulda, kısaca hayatımızın her alanında yeralan mobilyanın, yeri geldiğinde insan sağlığı açısından ne denli büyük bir risk oluşturabileceği konusunda sektöre ve tüketicilere uyarılarda bulundu.

Son yıllarda yaşanan mobilya kazalarına dikkat çeken MOSDER Başkanı İsmail Doğan, Türkiye mobilya sektörünün denetim ve güvenlik yetersizliğinin tüketicinin hayatına mal olabileceğinin altını çizdi. Doğan “Müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ve sıradışı tasarımda ürünler üretiliyor. Ancak tüm bu kriterlerin yanısıra güvenlik esasları gözardı ediliyor. Tüketici tarafında da maalesef bu bilinç henüz yok. Mobilyada da insan sağlığı ve güvenliğinin bir kalite göstergesi olduğu bilincini oluşturmak konusunda, MOSDER olarak hem bize hem de sektörün diğer tüm oyuncularına büyük görevler düşüyor” dedi. İnsanla direkt temas eden tüm ürünlerin pazara çıkmadan önce A’dan Z’ye denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Mobilyanın rahat, ergonomik ve uzun ömürlü olması elbette ki önemli, ancak geçtiğimiz dönemde gazetelere de yansıyan bazı ölümcül vakalarda gösteriyor ki; sadece bu özellikler yeterli değil, ölümcül ya da yaralayıcı kazaların önlemi için güvenli üretim ve denetim şart” diye konuştu.