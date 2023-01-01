MOSDER’den geleceğin tasarımcılarına büyük ödül

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), bu yıl 11.’sini düzenlediği Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması ile geleceğin tasarımcılarını arıyor.

Başvuruları 22 Temmuz’a kadar devam eden yarışmanın finalistlerine toplam 84 bin TL, en çok proje başvurusunun geldiği üniversiteye de 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca MOSDER, tasarım haklarının korunması için finale kalan projelerin Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylı ‘Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleri’ni finalistlere hediye ediyor. Yarışma, ev mobilyaları alanında gelecek vizyonunu geliştirmek, Türkiye mobilya sektöründe tasarım kalitesini vurgulamak ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Yarışma; “Oturma-Dinlenme, Depolama-Koruma-Düzenleme, Tamamlayıcı Mobilya ve Aksesuar, Uyuma, Genç Odası ve Engelliler için Ev Mobilyası” olmak üzere, toplam 6 kategoriden oluşuyor. Katılımcıların, MOSDER web sayfasından temin edecekleri ‘Başvuru Formu’nu doldurarak, tasarımlarını MOSDER Yarışma Sekreterliği’ne bireysel ya da kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.