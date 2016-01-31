MOSFED’ten ‘Üniversitelerarası Mobilya Tasarım Sergisi’

MOSFED, ‘Türk Mobilyası’nın dünyada özgün tasarımlar ile tanınması için geliştirilen projeleri desteklemeye devam ediyor. 26-31 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenecek CNRİMOB 12. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda, genç ve yetenekli tasarımcıların desteklenmesine ve özgün tasarımların kazandırılmasına imkan sağlayacak ‘Üniversitelerarası Mobilya Tasarım Sergisi’ gerçekleşecek.

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, toplam ihracatını 3 milyar dolar, üretim, dış ticaret, tüketim ekseninde toplam sektör hacmini 15 milyar dolara çıkaran mobilya sektörünün en zayıf halkasını; “özgün tasarım, konsept geliştirme ve uluslararası düzeyde kabul gören inovasyon geliştiremiyor olması” diye niteledi.