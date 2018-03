Multinet Up ikinci kez Dijital Öncü Markalar arasında yeraldı

Strateji, yönetim danışmanlığı, dijital, teknoloji ve operasyon alanlarında hizmet ve çözümler sunan Accenture, Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 2016 yılına ilişkin dijitalleşme yetkinliklerini inceledi.

Şirketler “Dijital Strateji”, “Dijital Hizmetler” ve “Dijital Operasyonel Yetkinlik” alanlarında toplam 10 kritere ve 119 göstergeye göre incelendi. 106 şirketin değerlendirildiği Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde Multinet Up elde ettiği yüzde 82’lik dijitalleşme oranıyla Türkiye ve sektör ortalamasının üzerine çıktı ve Dijitalleşme Öncüleri arasında yer aldı. Türkiye ortalamasının yüzde 61 olduğu endekste Multinet Up yüzde 82’lik ortalama ile Türkiye’nin ve sektörün öncüsü oldu.

Endeksi değerlendiren Multinet Up COO’su Demirhan Şener şunları söyledi: “Multinet Up’in hizmet sektöründeki başarısının altında inovasyonu kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmesi, teknoloji geliştirmesi ve en ileri teknolojilerle gerçek anlamda değer yaratan çözümler sunabilmesi yatıyor. Bu bakımdan şirketimizin dijitalleşmede önde koşan kuruluşlar arasında olması doğaldır.”