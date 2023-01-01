MÜSİAD 25. yılını kutluyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), 25. yılına özel etkinlik programına katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “MÜSİAD sadece bir dernek veya hukuki sistem içindeki bir kurum adı değildir.

MÜSİAD, bir zihniyetin adıdır ve bu zihniyeti de şu ana kadar onurla tarih içinde temsil etmiştir. Devletten beslenerek ya da devleti kullanarak sermaye oluşturmaya çalışanlar, 28 Şubat’ta hani o beşli çete manzaralarını ve birçok şeyi hatırlarsınız, onlar o resmin içinde yer alırken MÜSİAD tarihi resim içinde milletin yanında yer aldı” diye konuştu. MÜSİAD’ın etkinlik programına katılan bir diğer ise ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık oldu. Işık, İslam dünyasındaki en büyük problemin bölünmüşlük ve parçalanmışlık olduğunu hatırlatarak, MÜSİAD’ın bunu özellikle kendi içerisindeki birlik, beraberlik, ahenk ve uyumla aştığını, bir yerde birlik ve beraberlik olması durumunda orada başarı ve bereket olduğunu belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise MÜSİAD’ın kuruluş zamanına işaret ederek, 90’lı yılların siyasal, toplumsal ve iktisadi açıdan, Türkiye’nin türbülanstan geçtiği bir dönem olduğunu söyledi. İş dünyasının o dönemde bir yönüyle, dağınık ve sahipsiz, bir başka yönüyle, tek sesli olduğuna dikkat çeken Olpak, “MÜSİAD, bu dağınıklığı ve tek sesliliği ortadan kaldırmak üzere bir antitez olarak değil, tez olarak, gündeme geldi ve iş alemine, yeni bir soluk verdi, ufuk çizdi” diye konuştu.