Nail Olpak DEİK Başkanı oldu

Ekonomi Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı aldı.

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından söz konusu göreve DEİK Başkanı olarak Sayın Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildi" denildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci görev değişimine ilişkin, "DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a çalışmaları dolayısıyla şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar diliyorum. Birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak'ın DEİK'te de önemli hizmetler yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.