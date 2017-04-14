“Netaş-BAU Techno Academy” ilk mezunlarını verdi

Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Netaş’ın Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile ortaklaşa yürüttüğü “Netaş-BAU Techno Academy Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı” ilk mezunlarını verdi.

Sektörde 50 yılı geride bırakan Netaş, üniversite-sanayi işbirliğinin sürdürülebilir bir örneğini oluşturan programla Türkiye’nin kalifiye insan kaynağını artırmayı hedefliyor.

BAU akademisyenleri ve Netaş mühendisleri tarafından hazırlanan programdan multimedya teknolojileri ve güvenlik alanlarında çalışmayı hedefleyen Netaş ArGe mühendisleri yararlanıyor. Programa 39’u yüksek lisans, 7’si doktora için olmak üzere toplam 46 Netaş çalışanı kayıt yaptırdı. “Netaş-BAU Techno Academy” programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek “ArGe Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi” kapsamında “Kamu-Üniversite-Sanayi İyi Uygulamaları” kategorisinde sunulacak en iyi uygulamalar arasına da girdi.