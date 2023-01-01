ÖDED kuruldu

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED), 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan, ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneği olarak kuruldu.

Derneğin üyeleri arasında; Turkcell Ödeme Hizmetleri, Western Union, PayPal, Çevirimiçi, PaybyMe, payguru, Wirecard, Birleşik Ödeme, D Ödeme, gscash, ininal, ipara, iyzico, Moka, ödeal, paratika, paynet, Paytrek, PayU, Faturavizyon, Hızlı Tahsilat, Pratik İşlem şirketleri yeralıyor.

ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, Türkiye’yi ödeme sistemleri alanındaki en gelişmiş ülkelerden biri haline getirerek, bölgesinde lider bir “merkez üssü”ne ve ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülkeye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.