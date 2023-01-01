ODTÜ, ODTÜ Teknokent ve Başkent OSB’den stratejik ortaklık

Başkent OSB, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT, Başkent OSB’de kurulması planlanan teknoparkın kuruluşuna ve yönetilmesine ilişkin olarak bir işbirliği protokolü imzaladı.

İmza töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, “Türkiye’nin en başarılı teknokentini bünyesinde bulunduran ODTÜ, Başkent OSB’ye ait alanda kurulması planlanan teknoparkın, hedeflerine ulaşması için her türlü işbirliğine açıktır. Bu İşbirliği protokolünün çok sayıda faaliyetin ortaya konması için önemli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Ayrıca Başkent OSB ve ODTÜ-BİLTİR Merkezi arasında imzalanan protokol ile de Teknolojik/Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 kapsamında yerli imalat sanayiinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak da bir işbirliği başlatıldı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı’na (“IPA”) sunulan “IPA Projesi” ile de desteklenmesi hedeflenen proje kapsamında hem ODTÜ bünyesinde, hem de OSB’de “Teknolojik Dönüşüm Merkezleri oluşturulması planlanıyor. Teknolojik Dönüşüm Merkezi’nin ODTÜ yerleşkesinde yer alacak birimi, dijital dönüşüme yönelik akademik araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge projeleri gerçekleştirirken Başkent OSB bünyesinde kurulacak birimi ise sanayiye yönelik eğitim ve uygulamalı faaliyetlere odaklanacak.