ODTÜ TEKNOKENT firmalarına yatırım yağmuru

ODTÜ TEKNOKENT firmaları yurtiçi ve yurtdışından aldıkları yatırımlar ile dikkat çekiyor. 2016 yılında uluslararası yatırım kuruluşlarından aldıkları yatırımlar ile gelişimlerini sürdüren ODTÜ TEKNOKENT firmaları 2017 yılına da hızlı giriş yaptı.

Son bir yılda 6 firma yatırım alırken son olarak solunum hastalarının sağlıklarını takip etmeleri için yenilikçi deneyim sunan, dijital sağlık firması Spirohome da ACT Venture Partners ve 500 Startups İstanbul’dan birinci tur yatırım aldı. ODTÜ TEKNOKENT erken aşama teknoloji girişimleri hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler’den (YFYİ) mezun olan Spirohome, astım, KOAH ve kistik fibrozis (KF) gibi kronik solunum hastaları ile beraber akciğer değerlerinin farkında olmak isteyen tüm bireyler için geliştirilmiş bir sağlık platformu.