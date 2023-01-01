Öğrencilerin staj kabusu TİMSTAJ ile sona erecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi, şirketlere stajyer, öğrencilere ise staj yapacakları ihracatçı firma bulmalarına imkan sağlayan yeni bir portalı hizmete açtı. www.timstaj.com adresinde faaliyete başlayan staj ve stajyer bulma hizmetinden yararlanmak için bu adrese girip ücretsiz üye olmak yeterli.