Okan-Finans Kulüp protokolü imzalandı

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) ilk işbirliği protokolünü Okan Üniversitesi ile imzaladı.

Sürdürülebilir Yenilikçi Eğitim Platformu’nu kurma amacını taşıyan protokol kapsamında yeni akademik yılda Okan Üniversitesi’nde ortak Markalı Dersler yürütülecek. Ayrıca Finans Kulüp’ün İspanya ve Finlandiya’da bulunan paydaşlarının katılımı ile KOBİ’lerle kümelenmeler gerçekleştirilecek. Protokol, sektör araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversitede Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması sürecinde işbirliği yapılması, bu işbirliği çerçevesinde fon yaratabilen ortak projelerin hazırlanması ve birlikte yürütülmesi, öğrencilere staj ve yarı-zamanlı çalışma olanaklarının sağlanmasını da kapsıyor.

Protokol imza törenine Okan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şule Kut, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güner Gürsoy, Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Halit Targan Ünal, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Başkanı Tevfik Altınok ve Genel Sekreter Ferhan Kaptan katıldı.