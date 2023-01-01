Okan Üniversitesi, dev ortaklığı TİM için analiz edecek

Okan Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında ticaret engellerini kaldıran ve uluslararası ticarette ortak kurallar belirleyen Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nın (TPP) Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek. TİM, analiz çalışmasının sonuçlarına göre stratejilerini belirleyecek.

Protokol imza törenine Okan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şule Kut, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Argun Karacabey, TİM Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Halil Bader Arslan katıldı. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ını kapsayan TPP ortaklığı, 12 ülke arasında ticaret bariyerlerinin azaltılmasıyla "yeni bir ekonomik blok" yaratma potansiyeli taşıyor.

Gelişmenin aynı zamanda endüstrileri yeniden şekillendirebileceği ve şeker fiyatından, tıbbi hizmet ve ürün ücretlerine kadar ekonomide birçok alanı doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Rektör Kut, TİM ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın Türkiye ihracatı açısından önemli artılar sağlayacağını belirterek, “Analiz ile anlaşmanın, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasına ve dış ticaretine etkileri ölçülecek“ dedi.



