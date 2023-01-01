Okan Üniversitesi ile İAYOSB arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Okan Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi ve İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) arasında imzalanan işbirliği protokolü İAYOSB’ye üye olan firmaların, Okan Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sunmasını, mezunlarını işe yerleştirmesini içerirken iki kurum protokol kapsamında çözüm ortaklığı yapacak ve ortak eğitim projeleri de geliştirecek.

İAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, imza töreninin ardından İAYOSB’nin kapılarını Okan Üniversitesi’ne staj, istihdam ve Ar-Ge konularında sonuna kadar açtığını belirtirken “Bu işbirliğinin uzun vadede her iki kuruma da önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Ayrıca aynı gün, yaklaşık 90 kurumla kurumsal indirim anlaşması bulunan OKAN Eğitim Kurumları ile İAYOSB arasında anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda İAYOSB çalışanlarının çocuklarına Okan Koleji’nde kayıt avantajı sağlanarak yüzde 25 indirim uygulanacak.