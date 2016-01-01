OKI, ürün portföyünü yeni MC563dn ile genişletiyor

OKI, 2016 yılı son çeyreğinde tanıtımını yaptığı renkli yazıcı portföyünü yeni ürünlerle tamamlıyor. Yüksek kaliteli çıktı, üst düzey fonksiyonellik ve etkileyici sonuçlar sağlayan OKI A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı portföyüne (MFP) MC563dn modeli katıldı.

OKI’nin popüler renkli yazıcı portföyünün en yeni üyesi olan MC563dn, etkileyici baskı hızını (dakikada 30 sayfa), yüksek kaliteli çıktı (1200x1200 dpi) ile birleştirirken “Private Print” ve “Card Release” gibi güçlü güvenlik özelliklerini de KOBİ ve çalışma gruplarının hizmetine sunuyor.

OKI Europe Ltd. Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Anna Dorrington, “OKI’nin yeni renkli yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcı yelpazesi geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıktı ve o tarihten bu yana pazarda son derece olumlu tepkiler aldı. MC563dn, M573dn akıllı MFP’nin performans ve güvenlik özelliklerini sunması ve MC500 Serisi’ni daha geniş bir pazara açması ile bu yelpazeye olağanüstü bir katkıda bulunuyor” diye konuştu.