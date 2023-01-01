OKI’den akıllı MFP desteği

OKI Europe Ltd.’nin isteği üzerine hazırlanan yeni bir IDC inceleme raporuna göre; Avrupa şirketleri günlük iş akışlarında hem kağıt tabanlı hem de dijital belgeler kullanıyor.

OKI Europe'un akıllı MFP portföyü, çok yönlü yazılımları gelişmiş teknolojiyle birleştiriyor. Portföyün ayrılmaz parçaları olan bu fonksiyonlar, belgelerin şirketler tarafından kullanılma, yönetilme ve işlenme yöntemini geliştirmek ve yoğun çalışan şirketlerde alan ve zaman kazandıran belge dijitalleştirme sürecindeki giderek artan ihtiyacı desteklemek için gerekli araçları sunuyor.