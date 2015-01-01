OKI’nin beyaz baskısı Sign İstanbul’da yoğun ilgi gördü

OKI, Sign İstanbul 2015 Fuarı’na Grafik Sanatları yazıcıları ile katıldı.

‘Beyazın Gücünü Keşfedin’ konsepti ile hazırlanan stantta sergilenen, beyaz tonerli renkli A3 yazıcı ES9420WT, alanında bir ilk olan, yeni bir buluş niteliğindeki 5 renkli baskı yapan dijital LED A3 yazıcı ES9541 ve olağanüstü baskı kalitesi ile 360 grama baskı yapma özelliğine sahip A3 renkli yazıcı ES9431 sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut, şunları söyledi: “OKI olarak Sign İstanbul’a ikinci kez katıldık. Bizim açımızdan son derece yararlı verimli bir fuar oldu. OKI’nin öncü teknolojisi ile üretilen ve kısa zamanda beğeni kazanan üstün özelliklere sahip Grafik Sanatları yazıcılarımıza gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduk. Fuar boyunca standımızı farklı ülkelerden çok sayıda profesyonel ziyaret ederek bilgi aldı, uygulamalarımızı izledi ve kendi alanlarına ilişkin detaylı sorular sordu. Ziyaretçi yoğunluğu kadar, bu kitlenin bilinçli ve bilgili olması, yazıcı serimizi daha fazla tanımak için uzun zaman geçirmeleri ve yeni iş bağlantılarının oluşması bizi çok memnun etti.”