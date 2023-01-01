Oküloplastik Cerrahi ile göz kapağı sorunlarına etkili çözüm

Göz kapaklarındaki içe ya da dışa dönme, üst göz kapağı düşüklüğü ve kirpik bozuklukları görmeyi ve görme alanını etkileyebiliyor.

Müdahale edilmediği takdirde ise görme kaybı gibi çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Doğrudan gözü etkileyen göz kapağı bozukluklarının tedavisinde oküloplastik cerrahi ile başarılı sonuçlar alındığına dikkat çeken Dünyagöz Altunizade’den Op.Dr. Levent Akçay lokal anestezi ile yapılan ameliyatların sonunda hastanın aynı gün taburcu olabildiğini de söylüyor. Akçay, üst kapak düşüklüğünün görme alanını etkilediğine dikkat çekerken, “Özellikle çocuklarda oluşan göz kapağı düşüklükleri, yani ptozisin göz tembelliğine neden olduğu için düzeltilmesi çok önemlidir” diyor. Ptozis bulunan çocukların görmeyi engelleyen durumu yani ambliopisi varsa 7 yaşından önce ameliyatının şart olduğunu belirtiyor. Doğuştan ya da yaşa bağlı olarak gelişen kapağın içe ya da dışa dönmesi, kirpik bozuklukları ve göz kapağı tümörleri gibi hastalıkların da oküloplastik cerrahi ile tedavi edildiğini belirten Akçay, göz kapaklarına yapılan müdahale ile birlikte hastaların göz kapaklarının üzerinde hissettikleri ağırlıktan kurtularak daha iyi görmelerinin sağlandığını söylüyor. Sıklıkla lokal anestezi ile gerçekleştirilen göz kapağı ameliyatlarının süresinin göze yapılacak işlemin durumuna göre değiştiğini belirten Op.Dr. Levent Akçay, “Kapak başına ortalama ameliyat süresi 15-20 dakika ile 30-40 dakika arasında gerçekleşmektedir. İşlem sonrası hastalar aynı gün taburcu olabilirler” dedi.