OPET, İMES Petrol’le sanayinin hizmetinde
Yenilikçi hizmetleri ve teknolojik altyapısıyla sektörün öncü markalarından OPET, İMES Sanayi Sitesi’nde açıldı. 4 akaryakıt ve 2 LPG olmak üzere 6 adadan oluşan İMES Petrol, OPET’in müşteri memnuniyeti odaklı “kusursuz hizmet” anlayışı ile faaliyet yürütecek.
İMES Petrol, tüketicileri üstün performanslı ULTRA FORCE ve ECO FORCE ürünleriyle buluştururken 7 gün 24 saat açık olan OPET Fullmarket’in yanı sıra Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamındaki modern ve hijyenik tuvaletleri ile de tercih ediliyor. OPET ile yapılan işbirliği kapsamında İMES Sanayi Sitesi üyeleri de Otobil / YakıtKart / Otofilo / Otobilim sistemleri ile tüm OPET istasyonlarından özel finansal şartlarla yakıt alabiliyor.
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “İMES, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin en eski ve en önemli sanayi sitelerinden biri. OPET bayi ağımıza bu bölgeyi dahil etmekten son derece mutluyuz. Müşterimizi tüm faaliyetlerimizde ön planda tutmak ve çalışmalarımızı bu eksende şekillendirmek, OPET olarak temel felsefemiz. Bu felsefeyi ve tüm istasyonlarımızda geçerli olan güler yüzlü, yüksek kaliteli hizmet anlayışımızı İMES Petrol’de de sürdürüyoruz” diye konuştu.
İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ise OPET’in İMES Sanayi Sitesi içerisinde hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sanayi Sitemiz içerisindeki istasyonumuzdan İMES'li sanayicilerimizin yanı sıra Dudullu OSB, DES, Kadason, Modoko ve Keyap’ta yer alan sanayicilerimiz de hizmet alıyor. Bölgemizde toplamda yaklaşık 6 bin firmamız ve 50 binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Dolayısıyla istasyonumuz hem İMES’e hem de tüm bölgemize hitap eden bir konumda. Biz OPET’in yakıt kalitesini biliyorduk. Bunun yanında modern ve hijyenik istasyonumuzla birlikte hizmet kalitemiz de arttı. Bu kıymetli yatırımın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı sayın Fikret Öztürk’e teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin belirli oranlarda indirimli yakıt kullanımı için çeşitli sistemler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İstasyonumuzun İMES’imiz, sanayicilerimiz ve OPET için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.