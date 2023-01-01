OPET, İMES Petrol’le sanayinin hizmetinde

Yenilikçi hizmetleri ve teknolojik altyapısıyla sektörün öncü markalarından OPET, İMES Sanayi Sitesi’nde açıldı. 4 akaryakıt ve 2 LPG olmak üzere 6 adadan oluşan İMES Petrol, OPET’in müşteri memnuniyeti odaklı “kusursuz hizmet” anlayışı ile faaliyet yürütecek.