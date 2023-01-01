OSBÜK, Bakan Özlü’den kamulaştırma yetkisi istedi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Başkan Cahit Nakiboğlu’nun yanısıra Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal ile Bartın OSB Başkan Yrd. Cihat Çakır hazır bulundu. Bakan Özlü’ye yeni görevlerinde başarılar dileyen OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, OSBÜK’ün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. OSB'lerdeki kamulaştırma yetkisinin OSBÜK'e verilmesi taleplerini Bakan Özlü'ye ileten Nakıboğlu, “OSB’ler, ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Sorunlarımızın çözüme kavuşması halinde OSB’ler ülkemizin gücüne güç katacaktır” dedi. Nakıboğlu ayrıca OSBÜK'e devlet desteği sağlanması, OSB'ler için çöp ve emlak vergisinin kaldırılması, OSB'lerden TRT ve KOSGEB paylarının alınmaması gibi birçok konuyla ilgili hazırlamış olduğu dosyayı Bakan Özlü’ye sundu.

Bakan Faruk Özlü ise şunları söyledi: “OSB’lerin Türkiye ekonomisine katkısını ve ihracatta olan katkısını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle OSBÜK’e çok önemli görevler düşüyor. Bizler de OSBÜK’ü daha da ön plana çıkartarak büyütmeye çalışacağız.”