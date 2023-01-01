OSBÜK’te “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” toplantısı yapıldı

OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) tarafından, Organize Sanayi Bölgeleri’nin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak amacıyla çeşitli OSB’lerde görev yapan konusunda uzman teknik ve idari personelden oluşan yaklaşık 150 OSB temsilcisinin görev aldığı 10 ayrı ihtisas alanında Teknik Çalışma Komisyonları çalışmaya başladı.

Bunlardan “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” İstanbul Deri OSB’nin evsahipliğinde, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı”nın değerlendirilmesi amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Şehir Plancısı Nazan Soyal, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, İstanbul Deri OSB Bölge Müdür Vekili Erdem Düzel, Kocaeli Gebze VI.(İmes) Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcioğlu, Ankara OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdürü Çağlar Kahraman ile ilgililer katıldı. Toplantı sonucunda hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı” raporunun OSBÜK Yönetim Kurulu’na sunulmasına ve akabinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesine karar verildi.