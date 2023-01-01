Osman Deveci, TASEV öğrencileriyle buluştu

TÜBİTAK Bilim Fuarı 1-3 Haziran tarihleri arasında TASEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

TOSYÖV Başkan Yardımcısı ve TASEV İstişare Kurulu Üyesi Osman Deveci, ayakkabı üzerine 27 farklı proje geliştiren öğrencilerin sunumlarını tek tek inceleyerek önerilerde bulundu. 2 Haziran’da gerçekleşen TASEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine de katılan Deveci, yeni mezunları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Mezuniyet törenine TASEV Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.